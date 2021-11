Conférence des Midis de Chaillot : La reconstruction-restauration de la cathédrale Notre-Dame Crypte Saint-Pierre de Chaillot, 19 novembre 2021, Paris.

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 13 H, Conférence des Midis de Chaillot. Dans la crypte de l’église Saint- Pierre de Chaillot, 31 avenue Marceau, 75116 Paris. Nous vous attendons nombreux pour écouter Madame Caroline Piel, conservateur du Patrimoine, spécialité Monuments historiques, depuis 1983, après des études d’histoire de l’art à l’Université Paris- X Nanterre. Caroline Piel a eu la charge de l’Auvergne et du Limousin, puis de la Picardie et de la Champagne-Ardenne. Nommée à La DRAC Ile-de-France en 1992, elle devient de 1997 à 2011 responsable du patrimoine parisien dont la cathédrale Notre-Dame, avant de devenir, en 2011, inspecteur des patrimoines, collège Monuments historiques, pour l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Veillant depuis plusieurs années à la conservation et à la mise en valeur de la cathédrale Notre-Dame, elle participe depuis l’incendie du 15 avril 2019, aux réflexions et débats sur la reconstruction et suit l’avancement du chantier. Sujet de la conférence : Depuis l’incendie du 15 avril 2019, où en est-on aujourd’hui ? Enjeux et problématique de la reconstruction-restauration de Notre-Dame.

Crypte Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75016 Paris



