Conférence des Mercredis de l’archéologie : Les dieux des temples en Gaule romaine Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 8 juin 2022, Toulouse.

Conférence des Mercredis de l’archéologie : Les dieux des temples en Gaule romaine

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, le mercredi 8 juin à 18:00

Durant les vingt dernières années, les archéologues ont pu explorer plusieurs centaines de sanctuaires antiques et de nombreuses découvertes ont permis de renouveler la connaissance du paysage religieux de la Gaule. Les temples présentent des spécificités qui les distinguent des édifices connus en Italie ou dans d’autres provinces de l’Empire, laissant supposer des pratiques religieuses ou des rituels particuliers. La liste des divinités honorées, révélée par l’épigraphie et les sculptures, nous livre une multitude de théonymes, accompagnés, dans certains cas, d’épithètes. Hélas, trop peu de ces attestations ont été découvertes in situ et rares sont celles qui proviennent des lieux de culte eux-mêmes. La conférence présentera les résultats d’enquêtes archéologiques qui révèlent parfois des particularismes de certaines régions et qui permettent d’en savoir plus sur les divinités attestées dans les temples en Gaule romaine. Avec Martine Joly, professeur en Antiquités Nationales à l’université Toulouse Jean-Jaurès.

Billets gratuites disponibles en ligne

Cette conférence est organisée en partenariat avec le laboratoire TRACES

Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T18:00:00 2022-06-08T19:30:00