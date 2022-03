CONFERENCE – DES INSECTES ET FOSSILES INHABITUELS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Francis Marcou animera une conférence sur les insectes bien vivants et les fossiles exceptionnels de 8 millions d’années, qui grâce à un événement spécial et la présence de diatomées, ont permis une fossilisation étonnante et unique.

Francis Marcou animera une conférence sur les insectes bien vivants et les fossiles exceptionnels de 8 millions d'années, qui grâce à un événement spécial et la présence de diatomées, ont permis une fossilisation étonnante et unique.

Gratuit – réservation par téléphone.

