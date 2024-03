Conférence – Des gribouillis d’enfant au geste créatif : naissance d’un art Anthony Cardoso Cité du Vitrail Troyes, mercredi 12 juin 2024.

Anthony Cardoso Culture & Sport en Grand Est Mercredi 12 juin, 18h30 Cité du Vitrail Entré libre

Cette conférence retrace l’évolution artistique de l’enfant de ces balbutiements colorés au geste créatif en passant par l’apprentissage des arts plastiques. Le sujet explore l’importante collection de créations artistiques conservées par l’IMAJ depuis 30 ans et réalisées par des enfants et jeunes âgés de 3 à 25 ans et provenant de 150 pays du monde.

Conférence animée par Anthony Cardoso, commissaire de l’exposition « Les Jeux Olympiques en peinture et dessin : de la Grèce antique aux jeux modernes »

Cité du Vitrail 31 Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 52 87 https://cite-vitrail.fr Fascinant, moderne, émouvant… Découvrez le vitrail comme vous ne l’avez jamais vu.

Installée au cœur de Troyes, la Cité du Vitrail propose un voyage en plein cœur des vitraux, du Moyen-Âge à nos jours, en donnant les clés pour comprendre et apprécier cet art dans toutes ses dimensions. Son exposition permanente offre plus de 60 œuvres originales à hauteur de regard (régulièrement renouvelées). Elle est aussi lieu d’expositions temporaires, pôle d’étude et de recherche, et espace pédagogique.

Visiter la Cité du Vitrail, c’est aussi découvrir son écrin historique, comme l’Hôtel-Dieu-le-Comte, un remarquable ensemble du XVIIIe siècle, entièrement restauré.

L’Apothicairerie, parmi les plus belles de France, conserve une exceptionnelle collection de pots en faïence et de boîtes pharmaceutiques en bois peint des XVIIIe et XIXe siècles. Accès handicapés moteurs : total