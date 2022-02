Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 28 février 2022, Nanterre.

**La CFPPA 92 souhaite lancer un appel à projets spécifique à l’axe 5 « Accompagnement des proches aidants » afin d’allouer les crédits versés par la CNSA en 2022 dans le cadre du concours « Autres actions de prévention ».** Les autres actions collectives de prévention (axe 6) feront l’objet d’un autre appel à projets. Dans ce cadre, la CFPPA 92 souhaite soutenir des projets concourant à la reconnaissance et au soutien des aidants, dans un contexte de crise sanitaire, dans l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : **Formation** : Les actions de formation destinées aux proches aidants reposent sur un processus pédagogique qui permet à ceux-ci de se positionner dans leur situation (au regard de leur propre expertise, de celle des professionnels et des pairs-aidants), d’acquérir des connaissances sur la pathologie ou sur le handicap de leur proche, de renforcer leurs capacités à agir dans le cadre de leur accompagnement et à s’orienter vers les dispositifs d’aide adéquats. Elles contribuent à la prise de conscience par l’aide de son rôle et de sa place, ainsi que de la relation aidant-aidé et vise in fine la prévention des risques d’épuisement et d’isolement de l’aidant. Ce ne sont pas des actions de formation professionnelle dans le sens où elles ne sont ni diplômantes ni qualifiantes. Les actions de formation peuvent être réalisées en présentiel ou à distance, via par exemple le développement de modalités d’e-learning. **Information et sensibilisation** : Les actions d’information et de sensibilisation proposent des moments ponctuels d’information collective (inscrits ou non dans un cycle) sur une thématique généraliste ou spécifique concernant les aidants de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap. **Soutien psychosocial, individuel ou collectif** : Les actions de soutien psychosocial individuel peuvent être proposées ponctuellement afin de soutenir l’aidant dans des situations particulières de fragilité. Les actions de soutien psychosocial collectives visent le partage d’expérience et de ressenti entre aidants encadrés par un professionnel formé, de manière à rompre l’isolement, à favoriser les échanges et la reconnaissance réciproque et à prévenir les risques d’épuisement. Une attention particulière sera portée aux projets favorisant la coordination entre opérateurs et les coopérations entre acteurs à l’échelle territoriale. Les projets pour lesquels des contacts avancés auront été noués avec les acteurs du territoire (échanges de mails, lettres d’engagement, réunions préparatoires, convention…) seront valorisés. Un projet peut intégrer plusieurs thématiques. La CFPPA et le Conseil départemental invitent les candidats à se faire connaître, afin qu’ils obtiennent, s’ils sont retenus, un soutien financier pour la mise en œuvre d’une nouvelle action ou la reconduction d’une action déjà financée en 2021 par la CFPPA 92, sous réserve des dotations attribuées par la CNSA au Conseil départemental. Le financement dans ce cadre peut couvrir au maximum 80% du montant de la mise en œuvre du projet (déploiement effectif sur le territoire auprès du public cible visé). **Candidats éligibles** Les personnes morales de droit public : communes, centres communaux d’action sociale (CCAS)… les centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC), les coordinations gérontologiques, les prestataires privés (entreprises de toute forme juridique, secteur associatif …), de même que les citoyens, étudiants, créatifs peuvent candidater à l’appel à projets. **Critères de sélection** Les capacités « professionnelles » seront prises en compte : profil, compétences ; Les capacités techniques seront également analysées : maîtrise d’outils (techniques, informatiques, technologiques, méthodologiques…) ; Les capacités d’innovation seront particulièrement étudiées : savoirs, savoirs faire, élaboration et mise en œuvre de solutions innovantes ; Une attention privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs acteurs et notamment des acteurs du territoire et mettant en évidence une mutualisation de compétences ; Le territoire de mise en œuvre devra être le département des Hauts-de-Seine, avec extension possible vers le département des Yvelines, que le projet soit à portée communale, intercommunale, départementale ou interdépartementale ; La Conférence des financeurs ne pourra pas être la seule source de financement du projet ; Le public cible doit comprendre au moins 40% de séniors peu dépendants (GIR 5 et 6) ; Les demandes de financement ne pourront concerner ni l’investissement, ni les actions à visée exclusivement commerciale. Publication de l’appel à projets : 4 février 2022 Pour une étude des projets en CFPPA de mars 2022 : **dépôt des dossiers avant le 28 février 2022** Pour une étude des projets en CFPPA de septembre 2022 : **dépôt des dossiers avant le 30 juin 2022**

