Conseil départemental des Hauts-de-Seine, le vendredi 29 avril à 00:00

**Appel à projets 2022 pour le développement d’actions collectives de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées**. Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (CFPPA), un appel à projets est lancé pour le développement d’actions collectives de prévention à mener au titre de l’année 2022. Retrouvez dans cette page les modalités de participation. La conférence des financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) du Département des Hauts-de-Seine lance la campagne 2022 de son appel à projet au soutien des autres actions collectives de prévention (AAP). Depuis cette année, c’est l’Agence interdépartementale de l’autonomie Yvelines Hauts-de-Seine qui assure la gestion et le suivi de cet appel à projets ainsi que des opérateurs qu’il soutient, sur délégation du Département des Hauts-de-Seine. L’Agence et ses collaborateurs sont désormais les nouveaux interlocuteurs pour toute action financée sur le soutien aux autres actions collectives de prévention. Nous attirons votre attention sur ces quelques éléments d’information et de rappel : La CNSA encourage cette année les projets privilégiant le retour d’actions en présentiel, Nous rappelons également que les soutiens de la CFPPA suivent quelques principes socles : * Les actions se déploient dans des formats collectifs ; * Elles sont en lien direct avec des bénéficiaires de 60 ans et plus; * Les soutiens ne financent pas entièrement l’action présentée ; * Ces soutiens ne peuvent pas financer de l’investissement. Vous trouverez ci-contre le cahier des charges qui rappelle ces éléments et que nous vous invitons à lire attentivement. Vous trouverez sur ce lien le formulaire à remplir afin d’effectuer un dépôt de dossier : [[https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cfppa92-axe6](https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cfppa92-axe6)](https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cfppa92-axe6) Vos dossiers de demande de subvention seront à déposer au plus tard, le **vendredi 29 avril 2022.** Nous vous rappelons enfin, pour celles et ceux qui avaient bénéficié d’un soutien de la CFPPA en 2021, que nous lançons très prochainement une campagne de bilan des actions réalisées. Ce bilan nous est nécessaire pour apprécier la bonne réalisation des actions soutenues et verser les reliquats des subventions accordées en 2021.

