Conférence des femmes en littérature au Musée Champollion de Figeac place Champollion Figeac, jeudi 21 mars 2024.

Conférence des femmes en littérature au Musée Champollion de Figeac place Champollion Figeac Lot

Des femmes en littérature par Martine Reid, professeure émérite de langue et littérature françaises Université de Lille.

La présence des femmes dans le domaine de la littérature a toujours été problématique, leur réception aussi. C’est à partir de cette différence de traitement que seront posées quelques questions regardant leur difficulté à pénétrer le champ littéraire et à s’y faire une place, la nature des critiques perçues, les raisons et les modalités de leur oubli relatif ou complet. De plus, les écrivaines n’ont pas seulement été minoritaires pendant des siècles, mais elles ne se sont pas illustrées uniformément dans tous les genres littéraires. C’est par conséquent un faisceau d’éléments qu’il convient de prendre en compte pour penser correctement cette présence continue, commencée au XIIe siècle, des femmes dans la littérature française.

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21

