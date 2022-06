Conférence : Des femmes d’exception Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: 67110

Reichshoffen

Conférence : Des femmes d’exception Reichshoffen, 20 octobre 2022, Reichshoffen. Conférence : Des femmes d’exception Reichshoffen

2022-10-20 20:00:00 – 2022-10-20

Reichshoffen 67110 Reichshoffen Avec beaucoup d’illustrations, cette conférence permettra d’apporter des compléments à l’exposition temporaire du musée. Rôle et place de la femme seront abordées sous plusieurs angles tels que l’évolution de la condition féminine à travers les âges depuis l’Antiquité, le droit de vote des femmes dans différents pays, les rapports entre la femme et l’art ou encore les femmes en période de conflit. Rôle et place de la femme seront abordées sous plusieurs angles tels que l’évolution de la condition féminine à travers les âges depuis l’Antiquité, le droit de vote des femmes dans différents pays, les rapports entre la femme et l’art ou encore les femmes en période de conflit. +33 3 88 80 89 30 Avec beaucoup d’illustrations, cette conférence permettra d’apporter des compléments à l’exposition temporaire du musée. Rôle et place de la femme seront abordées sous plusieurs angles tels que l’évolution de la condition féminine à travers les âges depuis l’Antiquité, le droit de vote des femmes dans différents pays, les rapports entre la femme et l’art ou encore les femmes en période de conflit. Reichshoffen

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 67110, Reichshoffen Autres Lieu Reichshoffen Adresse Ville Reichshoffen lieuville Reichshoffen Departement 67110

Reichshoffen Reichshoffen 67110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reichshoffen/

Conférence : Des femmes d’exception Reichshoffen 2022-10-20 was last modified: by Conférence : Des femmes d’exception Reichshoffen Reichshoffen 20 octobre 2022 67110 Reichshoffen

Reichshoffen 67110