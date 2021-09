Paris Ministère des Solidarités et de la Santé Paris Conférence des familles Ministère des Solidarités et de la Santé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence des familles Ministère des Solidarités et de la Santé, 5 octobre 2021, Paris. Conférence des familles

du mardi 5 octobre au mercredi 6 octobre à Ministère des Solidarités et de la Santé initiée par le secrétaire d’Etat, en présence notamment de la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) et l’Unaf (Union Nationale des Associations Familiales) Ministère des Solidarités et de la Santé Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ministère des Solidarités et de la Santé Adresse Paris Ville Paris lieuville Ministère des Solidarités et de la Santé Paris