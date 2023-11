Rencontres ingénieuses Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs Paris Catégorie d’Évènement: Paris Rencontres ingénieuses Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs Paris, 5 décembre 2023, Paris. Rencontres ingénieuses Mardi 5 décembre, 18h00 Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs sur inscription Comment choisir une entreprise inclusive ?

Comment négocier son salaire ?

Comment comprendre et utiliser LinkedIn ? Dans le cadre de son opération annuelle Ingénieuses, la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) a le plaisir de vous convier à la 3ème édition des Rencontres Ingénieuses, un afterwork centré sur les questions d’égalité des genres dans les sciences et technologies. Cette édition, destinée aux élèves-ingénieures et aux femmes ingénieures en activité, est organisée en partenariat avec 50inTech, réseau de femmes dans la tech, qui animera une masterclass sur la négociation salariale.

Celle-ci sera suivie d'un cocktail de networking.

Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs
44 rue Cambronne
75015 PARIS
Paris 75015

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

