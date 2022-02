Conférence : Des dialectes au breton écrit Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Ti ar Vro-l’Ôté, le samedi 12 mars à 14:30

Bien connu des amateurs pour ses stages et ses émissions de radio, Albert Boché a partagé sa profonde connaissance de la langue bretonne. Ses recherches ont été recueillies et mises en forme par son ami Jean-Claude Le Ruyet, linguiste et auteur de livres en langue bretonne, afin que la mémoire du riche travail réalisé par Albert Boché profite à tous les amateurs de la langue bretonne.

Adhérents de Kreizenn Abherve : 4€ (externe 6€)

