La jeune Louise-Eugénie Bellard est originaire de Mayé, près de Thouars. En 1889, elle rencontre le séduisant Henri d'Hellencourt, en garnison à Tours. Leur histoire d'amour passionnée les entraîne à Winnipeg au Manitoba. Henri d'Hellencourt y deviendra journaliste, proche du premier ministre canadien francophile canadien Wilfried Laurier. Quant à son épouse, féministe avant l'heure, elle portera la culture francophone dans un territoire qui s'anglicise chaque jour davantage. De retour en terre thouarsaise, Henri d'Hellencourt décèdera en 1940 à l'hôtel du Cheval Blanc. Bernard Pénisson, agrégé d'Histoire présentera cette conférence qui vous mènera aux confins du Canada au début du XXème siècle.

