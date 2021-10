Conférence : Des cadavres exquis. Les Eyzies, 13 novembre 2021, Les Eyzies.

Conférence : Des cadavres exquis. 2021-11-13 17:00:00 – 2021-11-13 18:30:00

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

Des cadavres exquis. Petites fables archéoentomologiques sur la mort et les traitements funéraires. Par Jean-Bernard Huchet (CNRS).

Depuis quelques années, on assiste à l’émergence d’outils empruntés tant aux sciences naturalistes que forensiques dans l’interprétation et la reconstitution de faits archéologiques. À l’interface entre ces deux domaines, l’archéoentomologie funéraire s’attache à étudier les restes d’insectes nécrophages et/ou parasites associés aux restes humains et animaux provenant de contextes sépulcraux.

Par cette approche singulière, il est possible d’obtenir des données inédites sur le traitement initial du cadavre mais également de proposer une restitution a posteriori de son “histoire taphonomique”.

Gratuit – Nombre de participants limité

Inscriptions obligatoires via la plateforme affluences.com

Musée national de Préhistoire

dernière mise à jour : 2021-09-30 par