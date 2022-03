Conférence : « Des braves types, au pauvre type. » Centre de la photographie de Mougins, 27 avril 2022, Mougins.

Centre de la photographie de Mougins, le mercredi 27 avril à 18:30

© Yuki Onodera, Darkside of the Moon, 2021 **Des braves types, au pauvre type.** par Patrick Bailly-Maître-Grand. Mercredi 27.04.22 – 18h30 _À l’heure où l’image photographique est maintenant pilotée par des pixels, il est désolant de constater que cette merveille de technologie ne peut (hors écrans), apparaitre physiquement qu’en utilisant une très restrictive et exclusive imprimante, avec ses misérables crachouillis de points d’encre à l’aniline …_ _On oublie que la défunte photographie argentique regorgeait d’une quantité de procédés différents tels l’ambrotype, le daguerréotype, le cyanotype, le Kalotype, le ferrotype, le platinotype (et des centaines d’autres “types” encore), qui donnaient à l’artiste un éventail énorme de possibilités de montrer son image à travers un aspect physique très particulier et parfaitement en adéquation avec le sens de celle-ci._ _Qu’elle semble loin la photographie “objet” avec ses multiples peaux possibles, en opposition à une mathématique icône numérique, tritouillable à l’infini comme un Rubik’s cube, mais qui ne peut, finalement, apparaitre que via un très pauvre et unique… jetd’encrotype !_ **L’invité** Né le 1er février 1945 à Paris. Après des études scientifiques (diplomé Maître es Sciences Physiques en 1969) et dix années consacrées à la peinture, Patrick BAILLY-MAÎTRE-GRAND travaille avec les outils photographiques depuis 1980. Ses œuvres, strictement analogiques, argentiques noir & blanc, se caractérisent par un imaginaire ludique, associé à un goût pour les technologies complexes telles que le Daguerréotype, la périphotographie, la strobophotographie, les virages chimiques, les monotypes directs, les rayogrammes et d’autres inventions de son cru. (voir lexicon) . Fuyant la notion de la perspective, ses images, bien que très sophistiquées pour leur élaboration, ont la simplification de proverbes visuels, épurés comme des haïkus. Patrick Bailly-Maître-Grand a exposé dans le monde entier et ses œuvres sont dans les collections de musées prestigieux tels que le MoMa de New York, le Centre Pompidou de Paris, le Fond National d’Art Contemporain, le Musée Nicéphore Nièpce, le Victoria Museum de Melbourne, le Sainsbury Center de Norwich ( GB), le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg qui lui à consacré une grande rétrospective en 2014, le Museet for Fotokunst d’Odense, etc… (voir collections) **L’exposition « La clairvoyance du hasard »** L’accès à l’évènement vous donne l’opportunité de voir l’exposition « La clairvoyance du hasard ». C’est l’occasion de découvrir l’installation immersive de l’artiste chinois Li Lang ainsi que les travaux les plus récents de la photographe japonaise Yuki Onodera. [[www.centrephotographiemougins.com](www.centrephotographiemougins.com)](www.centrephotographiemougins.com) [Facebook](https://fb.me/e/1GkJke0gM) / [Instagram](https://www.instagram.com/centrephotographiemougins/)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



