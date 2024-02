CONFÉRENCE DES ARCHIVES AU MUSÉE : COMMENT TRANSMETTRE L’HISTOIRE DES FÉMINISMES ? Salle Jeanne d’Arc Le Croisic, samedi 2 mars 2024.

Des archives au musée : comment transmettre l’histoire des féminismes ?

Conférence par Christine Bard.

A quoi ressemblera le musée des féminismes, qui ouvrira à la Bibliothèque universitaire de l’Université d’Angers, à Belle Beille, en 2027 ? La préfiguration est d’ores et déjà lancée et Christine Bard, qui en est une des maîtresses d’œuvre, nous en parlera.Ce projet a toute une histoire, dont il sera question. Il est aussi instruit par l’expérience de l’exposition « Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-200) » dont Christine Bard était commissaire scientifique. L’historienne anime aussi, despuis 2004, MUSEA, un musée dédié à l’histoire des femmes et du genre, et est engagée depuis plus de vingt ans dans la préservation et la valorisation des archives du féminisme.

La conférence abordera la transmission de l’histoire des féminismes dans les musées et le débat insistera sur la dimension participative et féministe du projet à venir.

Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’université d’Angers, membre de l’Institut universitaire de France, coprésidente de l’AFEMUSE, l’association de préfiguration du musée des féminismes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 18:00:00

fin : 2024-03-02

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire cafeministe.croisic@google.com

