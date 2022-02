Conférence : Des arbres et des humains suivie du déjeuner et de la visite des vignes – L’Ecole de la Maison M. CHAPOUTIER Tain-l’Hermitage Tain-l'Hermitage Catégories d’évènement: Drôme

Conférence : Des arbres et des humains suivie du déjeuner et de la visite des vignes – L'Ecole de la Maison M. CHAPOUTIER
Maison M. Chapoutier 18 avenue Paul Durand Tain-l'Hermitage

2022-03-05 08:30:00 – 2022-03-05 16:00:00

EUR 50
L'Ecole de la Maison M. CHAPOUTIER vous présente la première conférence de l'année 2002 : « Des arbres et des humains. Découvrez leurs relations insoupçonnés ».
lecole@chapoutier.com +33 4 75 08 92 61

