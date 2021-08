Bonnemazon Bonnemazon Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Conférence : Des animaux et des hommes ! Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Conférence : Des animaux et des hommes ! Bonnemazon, 29 août 2021, Bonnemazon. Conférence : Des animaux et des hommes ! 2021-08-29 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-29 à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Bonnemazon Guillaume Verriez, de « la ferme Bigourd’âne », partage son expérience d’éleveur mais aussi de la médiation animale quand l’animal vient en aide à l’humain… abbaye.escaladieu@ha-py.fr +33 5 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

