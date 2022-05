Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre

Conférence Au Bois de la Tuerie : sur les traces d'un poilu basque mort au front en 1915 par Ximun LARRE. Des milliers de soldats basques ont participé à la première guerre mondiale. Avec sa nouvelle Au bois de la tuerie, Ximun Larre nous propose de partir sur les traces de son grand-oncle, mort dans la Marne en 1915. Un soldat anonyme parmi tant d'autres, originaire de Baigorri et mobilisé avec deux de ses frères, qui a combattu dans un bataillon du Génie venu d'Afrique du Nord, quand la plupart de ses camarades étaient sous les drapeaux du régiment d'infanterie de Bayonne. En partenariat avec l'Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

