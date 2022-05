Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre, 11 août 2022, .

Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre

2022-08-11 – 2022-08-11

EUR 0 0 Conférence « Brève histoire de notre Préhistoire. Vivre de chasse et de collecte dans les Pyrénées occidentales » par Christian Normand. Cette conférence sera l’occasion de présenter le plus clairement possible les données acquises depuis plus d’un siècle qui permettent d’avoir désormais une idée assez précise de la nature et de l’évolution des modes de vie des groupes humains qui nous ont précédés sur ce territoire pendant plusieurs centaines de milliers d’années, depuis les premiers vestiges connus jusqu’aux mutations socio-économiques majeures associées à un important réchauffement climatique débutant il y a quelques 10000 ans qui ont conduit aux premières sociétés de production.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

dernière mise à jour : 2022-05-23 par