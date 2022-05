Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre, 28 juillet 2022, .

Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre

2022-07-28 – 2022-07-28

EUR 0 0 Conférence « L’Église catholique et la langue basque entre 1905 et 1933 » par Jean-Michel BÉDÉCARAX. Dans la société largement sécularisée qui est aujourd’hui la nôtre, il est difficile de comprendre l’influence considérable qu’exerça l’Église catholique au Pays Basque, jusque vers le dernier tiers du XXe siècle. La conférence vous propose d’éclairer cette influence et cette action.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

Conférence « L’Église catholique et la langue basque entre 1905 et 1933 » par Jean-Michel BÉDÉCARAX. Dans la société largement sécularisée qui est aujourd’hui la nôtre, il est difficile de comprendre l’influence considérable qu’exerça l’Église catholique au Pays Basque, jusque vers le dernier tiers du XXe siècle. La conférence vous propose d’éclairer cette influence et cette action.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

Conférence « L’Église catholique et la langue basque entre 1905 et 1933 » par Jean-Michel BÉDÉCARAX. Dans la société largement sécularisée qui est aujourd’hui la nôtre, il est difficile de comprendre l’influence considérable qu’exerça l’Église catholique au Pays Basque, jusque vers le dernier tiers du XXe siècle. La conférence vous propose d’éclairer cette influence et cette action.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

dernière mise à jour : 2022-05-23 par