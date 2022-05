Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre, 21 juillet 2022, .

Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre

2022-07-21 – 2022-07-21

EUR 0 0 Conférence « Quand nous chantions sous Franco » par Colette LARRABURU. Colette Larraburu, journaliste et écrivaine présente son troisième livre intitulé « Quand nous chantions sous Franco » dans lequel elle retrace l’histoire du Pays basque de 1950 jusqu’à la mort de Franco en 1975 à travers des chansons interprétées à l’époque.

On est plongés dans l’ambiance de ces années où la chape de plomb du franquisme s’abattait sur les artistes qui tentaient d’éviter la censure et l’oppression. S’exprimer en euskara permettait de rassembler une communauté autour de valeurs universelles et les kantaldi étaient autant des fêtes que des meetings politiques.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

