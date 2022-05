Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre, 30 juin 2022, .

Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre

2022-06-30 – 2022-06-30

EUR 0 0 Conférence « Les représentations de l’émigrant basque et de l’Indiano dans l’hebdomadaire Eskualduna (1900-1920) » par Argia OLÇOMENDY. Cette étude propose d’analyser les caractéristiques de l’émigrant basque et de l’Indiano dans les écrits publiés entre 1900 et 1920 par l’hebdomadaire conservateur et clérical Eskualduna. L’objectif est de mettre en évidence des images véhiculées sur le Nouveau monde par un organe de presse diffusé sur son territoire d’origine, le Pays basque. La figure de l’émigrant triste, naïf et misérable s’oppose à celle de l’Indiano généreux bienfaiteur.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

dernière mise à jour : 2022-05-23 par