Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre, 16 juin 2022, .

Conférence des Amis du Musée de Basse Navarre

2022-06-16 – 2022-06-16

EUR 0 0 Conférence « Les cagots ou agots de Saint-Palais du XVIe au XIXe siècle » par Benoît CURSENTE.

Saint-Palais fut une localité marquée par une importante et longue présence des cagots ou agots. La causerie se proposera de rappeler ce qui est attesté par les documents, puis de le replacer dans le contexte de la Basse-Navarre et dans celui, beaucoup plus vaste, de l’aire d’extension du phénomène cagot.

En partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Basse-Navarre

