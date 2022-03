Conférence des Amis du Château: Quand jetons et médailles racontent ….. Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 une fois par mois, la parole est donnée à des historiens, des écrivains, des conservateurs… autour de thématiques en

lien avec les collections du musée national, ses expositions, l’actualité du monde de l’édition d’ouvrages historiques et

d’ouvrages d’art. Ces interventions sont programmées par la Société des Amis du château, sont gratuites et ouvertes à tous (sur réservation). Quand jetons et médailles racontent le rattachement du Béarn à la France (1620)

