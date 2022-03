Conférence des Amis du Château: Les jardins du château de Pau au temps d’Henri IV Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Conférence des Amis du Château: Les jardins du château de Pau au temps d'Henri IV Pau, 5 mars 2022, Pau.

2022-03-05 – 2022-03-05

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 une fois par mois, la parole est donnée à des historiens, des écrivains, des conservateurs… autour de thématiques en

lien avec les collections du musée national, ses expositions, l’actualité du monde de l’édition d’ouvrages historiques et

d’ouvrages d’art. Ces interventions sont programmées par la Société des Amis du château, sont gratuites et ouvertes à tous (sur réservation). Les jardins du château de Pau au temps d’Henri IV

par agnès du Vachat, Docteur en sciences et architecture du Paysage, chercheuse associée au Laboratoire de Recherche de l'école nationale supérieure de paysage de Versailles.

Pau

