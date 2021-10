Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Conférence des Amis de la Bibliothèque avec Paz Núñez-Regueiro Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Ce cycle de conférences vous est proposé par l’association des Amis de la Bibliothèque.

Entrée libre

La conservation des collections par Paz Núñez-Regueiro, conservatrice en chef du patrimoine, responsable de l’Unité Patrimoniale des Amériques au musée du quai Branly-Jacques Chirac Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T20:30:00

