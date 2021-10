Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Conférence des Amis de la Bibliothèque avec Jacques Bonnaure Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Ce cycle de conférences vous est proposé par l’association des Amis de la Bibliothèque.

Entrée libre

Conférence autour de Beethoven par Jacques Bonnaure, critique musical. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T20:30:00

