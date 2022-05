Conférence d’Erik Samakh

Conférence d'Erik Samakh, 5 juin 2022

2022-06-05 16:00:00 – 2022-06-05

Les animaux de compagnie ne sont autorisés que tenus en laisse. Dans le cadre de l’exposition KAZ (KHÁOS – AIONOVIÓS – ZÔDIAKÓS) “La régénération du Vivant” au Jardin Perché (65 – Asté), l’artiste plasticen Loïc Ploteau reçoit Erik Samakh, artiste “chasseur-cueilleur”. Déambulation “Arts et Forêts” Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents.

