Conférence d'Eric Lenoir Villeneuve-sur-Yonne, 5 mars 2022

Conférence d’Eric Lenoir Salle polyvalente Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne

2022-03-05 19:00:00 – 2022-03-05 20:00:00 Salle polyvalente Rue Saint-Savinien

Villeneuve-sur-Yonne Yonne

EUR Conférence par Éric Lenoir, paysagiste « Jardin, ressources naturelles et biodiversité ».

Eric Lenoir est paysagiste et pépiniériste à Montholon dans l’Yonne. Diplômé de l’Ecole Du Breuil, il s’est au fil du temps spécialisé dans les milieux sauvages et aquatiques, tout en ne perdant pas de vue sa formation initiale pour les jardins plus traditionnels. Passionné, très sensible à la notion d’écologie, il propose une approche à l’écart des sentiers battus, avec un regard singulier, inspiré de son expérience et de ses voyages. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Plantes aquatiques & de terrains humides (2016), Le petit traité du jardin punk (2018) et Le grand traité du jardin punk (2021).

Salle polyvalente Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne

