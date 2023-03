Conférence d’Eric Lenoir, paysagiste et pépiniériste Vareilles – Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Catégories d’Évènement: Les Vallées de la Vanne

Yonne Les Vallées de la Vanne Mardi 14 mars 2023 de 9h30 à 12h00, l’atelier jardinage reçoit Eric Lenoir, paysagiste et pépinériste formé à l’école Du Breuil. Il viendra parler du jardin au naturel et répondra à toutes vos questions. Eric Lenoir envisage son métier à partir de ses voyages et de son expérience. Il a écrit plusieurs livres dont « Le grand traité du jardin Punk ». Comment créer, gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! contact@jardin-erable.com Vareilles – Les Vallées de la Vanne Salle des associations de Vareilles Les Vallées de la Vanne

