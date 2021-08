Bougon Musée des Tumulus de Bougon Bougon, Deux-Sèvres Conférence dérapante : « L’animal philosophique » Musée des Tumulus de Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Conférence dérapante : « L’animal philosophique » Musée des Tumulus de Bougon, 19 septembre 2021, Bougon. Conférence dérapante : « L’animal philosophique »

Musée des Tumulus de Bougon, le dimanche 19 septembre à 15:30

### Sommes-nous sortis du règne animal ou l’homme est-il un animal comme les autres ? _Par la Compagnie du singe debout_ Que perd-on, en passant de l’enfance à l’âge adulte, de nos amours inconditionnels avec les bêtes ? Idolâtrie ou maltraitance, jusqu’à quel point reconnaît-on la douleur animale ? Etienne Bimbenet, philosophe, aborde ces questions en compagnie de Cyril Casmèze, performeur, artiste acrobate zoomorphe (qui prend la forme des animaux) et Jade Duviquet, metteuse en scène, comédienne. IIs ne sont pas toujours d’accord : dérapages, révoltes « zoomorphiques ». Le public sera invité à prendre part à ce joyeux et néanmoins savant débat. _Mise en Espace et jeu : Jade Duviquet, metteuse en scène._ _Avec Etienne Bimbenet, philosophe et Cyril Casmèze, artiste zoomorphe, performeur._

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.

Sommes-nous sortis du règne animal ou l’homme est-il un animal comme les autres ? Musée des Tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Autres Lieu Musée des Tumulus de Bougon Adresse La Chapelle, 79800 Bougon Ville Bougon lieuville Musée des Tumulus de Bougon Bougon