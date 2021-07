Lisieux A définir Calvados, Lisieux Conférence – Déodat de Séverac, l’occitan. A définir Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

le mardi 16 novembre à 18:15

D. de Séverac (1872-1921) est une figure du régionalisme musical français à la recherche de modernité. Sa musique est très diversifiée. Pour C. Debussy: “Séverac fait de la musique qui sent bon et l’on y respire à plein coeur”.

Entrée libre

Par Annie Ledout, docteur en Musicologie

2021-11-16T18:15:00 2021-11-16T19:45:00

