Conférence d’Élisabeth Dandel Le Piteux de Beaune, ou la fortune d’une représentation médiévale du Christ Salle d’honneur de la Mairie Saint-Gengoux-le-National, samedi 19 octobre 2024.

Conférence d’Élisabeth Dandel Le Piteux de Beaune, ou la fortune d’une représentation médiévale du Christ Salle d’honneur de la Mairie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

La Société d’Etudes Historiques et Naturelles organise des conférences mensuelles toute l’année. Ces conférences sont ouvertes à tous et traitent de sujets riches et variés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 16:00:00

fin : 2024-10-19

Salle d’honneur de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sehn71@wanadoo.fr

L’événement Conférence d’Élisabeth Dandel Le Piteux de Beaune, ou la fortune d’une représentation médiévale du Christ Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2024-01-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II