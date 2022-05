Conférence dégustée, découvertes de cépages rares, 9 juin 2022, .

Conférence dégustée, découvertes de cépages rares

2022-06-09 18:30:00

Cépages dégustés : Folle Blanche et Genouillet

Alors que la diversité des cépages cultivés dans nos vignobles s’est très

fortement réduite, les cépages anciens, fruits du travail hérité de générations

de vignerons, représentent un héritage culturel fort.

Quels sont ces cépages rares, dits aussi oubliés ou modestes, et quelle est

leur histoire ? Comment sauvegarder les cépages rares du Val de Loire ? Quels

sont leurs potentiels et peuvent-ils s’inscrire dans les nouvelles orientations

face au changement climatique et aux évolutions des consommateurs ?

INTERVENANTS :

François BONHOMME, coprésident de l’Union pour les Ressources Génétiques du

Centre-Val de Loire (URGC) et gérant de la Cave Dejault à Tours

Julie JOYEZ, animatrice « Qui l’eût Cru ? »

(c) Epicerie Dejault

