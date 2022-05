Conférence dégustée de saké, 22 juin 2022, .

Conférence dégustée de saké

2022-06-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-22

Avez-vous déjà bu du saké ? Le saké est une boisson traditionnelle japonaise à

base de riz. Il a un arôme et une texture en bouche moelleux, et sa faible teneur

en alcool permet de l’apprécier avec une variété de plats, y compris les fruits de

mer.

JETRO (Japan External Trade Organisation) organise une soirée à la Villa

Rabelais pour promouvoir le saké japonais auprès d’un public plus large. Des

experts en saké vous donneront un aperçu facile à comprendre de l’histoire et

du contexte culturel du saké, ainsi que de la manière de lire les étiquettes, de

choisir votre saké préféré et de l’associer à des plats. La conférence sera suivie

d’une dégustation de sakés provenant de tout le Japon.

Vous découvrirez ainsi le terroir et la diversité du saké.

INSCRIPTION RECOMMANDÉE SUR WWW.IEHCA.EU

Avez-vous déjà bu du saké ? Le saké est une boisson traditionnelle japonaise à

base de riz. Il a un arôme et une texture en bouche moelleux, et sa faible teneur

en alcool permet de l’apprécier avec une variété de plats, y compris les fruits de

mer.

Avez-vous déjà bu du saké ? Le saké est une boisson traditionnelle japonaise à

base de riz. Il a un arôme et une texture en bouche moelleux, et sa faible teneur

en alcool permet de l’apprécier avec une variété de plats, y compris les fruits de

mer.

JETRO (Japan External Trade Organisation) organise une soirée à la Villa

Rabelais pour promouvoir le saké japonais auprès d’un public plus large. Des

experts en saké vous donneront un aperçu facile à comprendre de l’histoire et

du contexte culturel du saké, ainsi que de la manière de lire les étiquettes, de

choisir votre saké préféré et de l’associer à des plats. La conférence sera suivie

d’une dégustation de sakés provenant de tout le Japon.

Vous découvrirez ainsi le terroir et la diversité du saké.

INSCRIPTION RECOMMANDÉE SUR WWW.IEHCA.EU

(c) Jetro

dernière mise à jour : 2022-05-09 par