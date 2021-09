Conférence dégustation avec le glacier Philippe Faur Salle Azéma, 11 décembre 2021, Martres-Tolosane.

Conférence dégustation avec le glacier Philippe Faur

Salle Azéma, le samedi 11 décembre à 15:00

« Galerie des glaces » de Philippe Faur Innovant, généreux, gourmand, Philippe Faur, maître artisan glacier ariégeois, nous donne l’occasion de suivre l’itinéraire étonnant d’un artiste et d’un chef d’entreprise. Créateur de plus de cent vingt parfums dans son atelier de Caumont, proche de Saint-Girons, il appuie sa pratique sur une histoire familiale et une tradition artisanale fortes, sublimées par des innovations constantes. Audacieux, il met en scène son savoir-faire, et crée notamment sa spécialité glacée au Foie gras et une nouvelle gamme de sorbets à 92 % de fruits. Le sens de son métier, Philippe Faur le puise dans son amour des produits. Les glaces Faur se démarquent avant tout par leur authenticité et leur savoir naturel. Livrant ses idées de recettes et ses anecdotes personnelles, ce livre illustre la beauté et l’actualité de cet artisanat entre les mains d’un grand interprète.

Gratuit / Tout public

Salle Azéma 12 boulevard de la magdeleine 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne



