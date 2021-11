[Conférence-dégustation] A la soupe ! La Riche, 5 décembre 2021, La Riche.

[Conférence-dégustation] A la soupe ! La Riche

2021-12-05 11:00:00 – 2021-12-05 12:30:00

La Riche Indre-et-Loire

2.5 2.5 EUR Conférence sur l’histoire et la place de la soupe au Moyen Âge par Bruno Laurioux, professeur d’Histoire médiévales, préparation avec les légumes des potagers du Prieuré de « soupes » médiévales et dégustation accompagnées des explications et du savoir-faire de Fabian Müllers, archéologue du goût.

La Riche

