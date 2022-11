Conférence & Dédicaces Isabelle LAYER Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse « La magie de croire en ses rêves ».

Une conférence pour nous reconnecter à nos rêves, nos envies, nos besoins.

Isabelle nous donnera des exemples et conseils concrets pour se reconnecter à soi pour réaliser nos rêves et passer au cap supérieur de la réalisation.

Je vous invite à venir partager ce moment avec nous le :

Jeudi 1er décembre 2022 de 18h à 20h au Château Grand Callamand à Pertuis

S’ensuivra une séance de dédicaces avec la vente de son livre pour ceux qui le souhaitent (en partenariat avec la librairie @librairiemotamot )ainsi qu’un rafraîchissement et dégustation des vins du Domaine.

GRATUIT – UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION AU 06 18 77 92 12 ou coralieimhoff84@gmail.com CAR NOMBRE DE PLACES LIMITE

Ne tardez pas à réserver votre place. Isabelle LAYER @isabellelayer,

journaliste à France Télévisions, artiste, coach et auteure de l’ouvrage

«Je deviens l’artiste de ma vie !» , nous fera l’honneur d’animer sa conférence « la magie de croire en ses rêves » coralieimhoff84@gmail.com +33 6 18 77 92 12 CHATEAU GRAND CALLAMAND 239 Rte de la Loubière Pertuis

