Conférence/dédicace : Notre planète brûle et nous likons – Comment gagner la guerre de l’information ? Université Ouverte – Université Paris Cité, 19 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 19 janvier 2023

de 17h00 à 18h30

. gratuit

Jeudi 19 janvier, à 17h, l’Université Ouverte aura le plaisir de recevoir Arthur Grimonpont pour une conférence / dédicace.

L’écrivain britannique H. G. Wells remarquait en 1920 que « l’histoire de l’humanité ressemble de plus en plus à une course entre l’éducation et la catastrophe ». Un siècle s’est écoulé. Jamais l’humanité n’a atteint un tel niveau d’interconnexion. Jamais nous n’avons accumulé autant de connaissances scientifiques. Jamais l’information n’a irrigué nos cerveaux en de tels volumes. Ces conditions réunies auraient dû nous permettre d’atteindre un sommet dans notre capacité à communiquer, à nous informer et à coopérer. Au lieu de cela, nous assistons à l’émiettement idéologique de nos sociétés et nous poursuivons notre course effrénée vers le mur écologique. La catastrophe prend le pas sur notre capacité collective à l’appréhender. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Nous avons délégué l’organisation de notre vie sociale, politique et culturelle aux plateformes numériques, devenues le premier mode d’accès à l’information. Nous jouissons de notre « liberté d’opinion » dans le cadre limité de fils d’actualités dont l’unique objectif est de nous tenir captifs. Comme si notre liberté d’aller et venir était circonscrite à un centre commercial géant. Au goulet d’étranglement des médias traditionnels se superpose le tamis des réseaux sociaux. 120 000 ans de vidéos sont quotidiennement visionnées sur YouTube ; les trois quarts étant le fruit de recommandations algorithmiques. En sélectionnant l’information à laquelle nous accédons – ou n’accédons pas – les réseaux sociaux construisent et mettent à jour notre représentation du monde. Ces machines à extraire l’attention flattent nos opinions, déchaînent les passions et éclipsent la raison.

Dans ce paysage informationnel, nous avons les mêmes chances d’apporter une réponse intelligente à la crise écologique que d’arriver à bon port en embarquant pour une transatlantique avec un équipage ivre sans carte de navigation par une nuit de tempête. Comment reprendre le contrôle démocratique de nos places publiques numériques ? Comment bâtir une démocratie de l’information ?

Arthur Grimonpont est ingénieur, chercheur et consultant spécialisé dans les enjeux de transition face aux crises écologiques. Il a cofondé l’association Les Greniers d’abondance. Son intérêt pour les réseaux sociaux et leur « économie de l’attention » découle d’une interrogation sur les conditions de possibilité d’une révolution écologique.

Université Ouverte – Université Paris Cité Campus Grands Moulins – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

Contact : universite-ouverte@u-paris.fr

