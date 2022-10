CONFÉRENCE DÉDICACE « LES PRISONNIERS DE GUERRE EN 1940-45 ET LEURS FAMILLES » Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

2022-11-18 18:00:00 – 2022-11-18 20:00:00

Sarthe Originaire de la Sarthe, Françoise Deroy-Pineau habite Montréal au Quebec, elle vient présenter son ouvrage » Les prisonniers de guerre 1940-45 et leurs familles ».

a l’issue de la présentation, échange avec le public et séance dédicace du livre.

Avec la participation de Stéphane Tison de l’Université du Mans. +33 6 07 10 96 88 Salle du Cloître Place de la République Mamers

