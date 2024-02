Conférence Dédicace I Perche et Ethnologie Nogent-le-Rotrou, vendredi 15 mars 2024.

Conférence Dédicace I Perche et Ethnologie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Perche et ethnologie I Une conférence dédicace animée par Pascal Le Rest

Sur une initiative des Amis du Perche.

Salle Simone Signoret

Vendredi 15 mars 2024 I 18h 20h

Entrée libre

Pascal Le Rest est docteur en ethnologie, ethno-méthodologue, diplômé d’État en ingénierie sociale. Son engagement dans l’espace public pour défendre les questions sociales autour de la jeunesse le pousse à l’écriture.

Depuis plusieurs années, il publie de beaux livres. Son amour pour sa région qu’il parcourt inlassablement sur les sentiers pédestres avec son appareil photo et sa fascination pour son histoire sont à l’origine de son dernier ouvrage, Le Perche, Histoire, patrimoine, art de vivre, aux éditions la Mésange Bleue 2023.

Entrée libre

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

15 Avenue de la République

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

