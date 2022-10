Conférence / dédicace de Marc-André Selosse Campus Grands Moulins, 21 octobre 2022, Paris.

Le vendredi 21 octobre 2022

de 17h30 à 19h00

. gratuit

Conférence de Marc-André Selosse, professeur au Muséum d’histoire naturelle, sur le rôle des microbes. Cet évènement est proposé par l’Université Ouverte d’Université Paris Cité.

Une double révolution a émergé dans la biologie en ce début de XXIème siècle : les microbes sont partout, et ils tissent, au-delà des maladies ou de la décomposition, des relations vitales, à bénéfices mutuels, avec les plus gros organismes.

Les plantes ne peuvent survivre sans microbes, bactéries ou champignons : elles en contiennent jusque dans leurs cellules ! Les animaux, à commencer par nous-mêmes, ne seraient pas ce qu’ils sont sans les microbes qui les colonisent : intestin, mais aussi peau et tous nos cavités sont défendues par des microbes… qui influent jusque sur le comportement. Même notre évolution culturelle s’est appuyée sur des microbes, par exemple dans l’émergence de l’alimentation moderne (laitages, plantes domestiquées, etc.).

Aujourd’hui, comprendre cette présence dégage des leviers pour la santé, la production alimentaire et une gestion de notre environnement respectueuse de l’avenir. Négliger le rôle des microbes, au rebours, entraine en partie l’essor des allergies, de l’obésité, ou encore de tragiques erreurs d’ingénierie environnementale. Plantes, animaux et écosystèmes ne sont « jamais seuls », venez découvrir comment les microbes bâtissent le monde qui nous entoure !

————

Marc-André Sélosse est professeur au Muséum d’histoire naturelle et enseigne dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les associations à bénéfices mutuels (symbiose), et ses enseignements, sur la plante, les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est éditeur de revues internationales et d’Espèces, une revue de vulgarisation dédiée aux sciences naturelles. Il est aussi très actif dans ce domaine par des conférences, vidéos, documentaires et articles.

Campus Grands Moulins Esplanade Pierre-Vidal-Naquet 75013 Paris

Contact : https://u-paris.fr/universite-ouverte/conference-les-microbes/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.billetweb.fr/les-microbes

