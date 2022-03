CONFÉRENCE : DÉCRYPTAGE DES RUES ET QUARTIERS DE CLERMONT Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

La ville de Clermont s'est développée par étapes, quartier après quartier. Ces étapes, qu'elles soient visibles et préservées, en péril ou disparues, ont marqué la ville avec des bâtiments uniques. Comment déterminer la valeur patrimoniale de ces composantes pour choisir ce qu'il faut préserver ? Comment sauvegarder des maisons ou des rues, à une époque où les modes de vie évoluent rapidement ? La conférence propose un regard sur l'histoire de la ville et dresse des propositions de sauvegarde sur le plan patrimonial. Gratuit sur réservation

