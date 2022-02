Conférence: Découvrir le yoga pour les séniors Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Conférence: Découvrir le yoga pour les séniors Morlaix, 3 février 2022, Morlaix. Conférence: Découvrir le yoga pour les séniors Morlaix

2022-02-03 14:00:00 – 2022-02-03 16:00:00

Morlaix Finistère Découvrir le yoga pour les séniors : une infirmière formée au Yoga, présentera cet art ancestral qui s’adresse particulièrement à tous les séniors. Réservation requise et gratuite 07 61 71 62 81 nicolas.lysy@domitys.fr +33 2 21 84 00 00 Découvrir le yoga pour les séniors : une infirmière formée au Yoga, présentera cet art ancestral qui s’adresse particulièrement à tous les séniors. Réservation requise et gratuite 07 61 71 62 81 Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Ville Morlaix lieuville Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Conférence: Découvrir le yoga pour les séniors Morlaix 2022-02-03 was last modified: by Conférence: Découvrir le yoga pour les séniors Morlaix Morlaix 3 février 2022 finistère morlaix

Morlaix Finistère