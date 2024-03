Conférence Découvrir l’apiculture Lorentzen, samedi 6 avril 2024.

Conférence Découvrir l’apiculture Lorentzen Bas-Rhin

Vous souhaitez vous lancer dans l’apiculture ? Cette conférence réalisée par l’association d’apiculture de Sarre-Union et environs vous permettra de découvrir l’univers des abeilles et le travail de l’apiculteur.

Conférence animée par Emmanuel Winstein et l’association d’apiculture de Sarre-Union et environs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

90 rue Principale

Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est info@grangeauxpaysages.fr

L’événement Conférence Découvrir l’apiculture Lorentzen a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue