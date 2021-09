Santes Relais Nature du Parc de la Deûle Nord, Santes Conférence : Découverte de la naturopathie Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Cette rentrée, le Relais Nature vous propose un cycle de conférences en soirée tout au long du mois de septembre. Ce vendredi, Ma pause détente bien-être vous présente la naturopathie. Cet ensemble de soins vise à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens exclusivement naturels. Elle a surtout un rôle de prévention et permet à chacun de s’équilibrer par lui-même avec l’aide de quelques agents naturels : les plantes (phytothérapie, aromathérapie…), les pierres précieuses (lithothérapie), les eaux (balnéothérapie…), la lumière (chromothérapie)… découvrez les bienfaits que la Nature pourrait vous apporter. A noter dans vos agendas : – vendredi 24 septembre : Hirondelles, martinets et patrimoine bâti par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Nord). Rendez-vous à 19h, gratuit, uniquement sur inscription (sans accès au Relais Nature) 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) • PASS SANITAIRE Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée du parc pour toute personne à partir de 18 ans. • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

