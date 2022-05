CONFÉRENCE ‘DÉCORER LA DEMEURE À LA FIN DU MOYEN-ÂGE’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: 55000

CONFÉRENCE 'DÉCORER LA DEMEURE À LA FIN DU MOYEN-ÂGE'

2022-10-19 18:30:00

Bar-le-Duc 55000 2 EUR Cycle Les arts décoratifs : l’art au quotidien à travers les siècles.

Décorer la demeure à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe siècles) : de la tapisserie au dressoir, par Frédéric Tixier, maître de conférences en Histoire de l’art médiéval à l’université de Lorraine.

La fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance sont marqués par un profond renouveau artistique. De religieux, l’art investit peu à peu la vie civile et le quotidien. Les orfèvres, brodeurs, tapissiers, menuisiers participent à la décoration des palais et châteaux. En introduction au cycle qui leur est consacré cette année, Frédéric Tixier revient aux origines de ce que l’on nommera plus tard les « arts décoratifs » musee@meusegrandsud.fr +33 3 29 76 14 67 http://museebarrois.eklablog.fr/ Bar-le-Duc

