Riom Salle du tribunal - Maison des associations Puy-de-Dôme, Riom Conférence : décor sculpté en pierre de Volvic Salle du tribunal – Maison des associations Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Conférence : décor sculpté en pierre de Volvic Salle du tribunal – Maison des associations, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Riom. Conférence : décor sculpté en pierre de Volvic

Salle du tribunal – Maison des associations, le samedi 18 septembre à 14:30 Sur inscription

Le Pays d’art et d’histoire propose une conférence sur les décors des maisons des villes et villages du territoire de Riom Limagne et Volcans. Salle du tribunal – Maison des associations 27 place de la Fédération 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle du tribunal - Maison des associations Adresse 27 place de la Fédération 63200 Riom Ville Riom lieuville Salle du tribunal - Maison des associations Riom