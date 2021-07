Nantes Trempolino - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Conférence décalée avec Les Têtes Renversantes Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Tout public Une mini­conférence d’histoire de l’art décalée et décontractée, accessible à tous. « L’Utopie, entre rêve et réalité » : depuis le 16e siècle, l’utopie architecturale fait rêver d’un monde meilleur. Cependant, ces projets parfois fantasques ou irréalisables tentent avant tout de répondre aux enjeux sociaux, politiques et économiques de leurs époques. Découvrez ces projets inachevables ou achevés, comme autant d’exemples pour la société idéale de demain et le vivre ensemble. Sur inscription à la Maison de quartier de l’île ou au 02 40 48 61 01 Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes

