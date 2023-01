Conférence-débat : Voyages en mixités Moulins Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins

Conférence-débat : Voyages en mixités Moulins, 25 janvier 2023, Moulins . Conférence-débat : Voyages en mixités 21 rue de Paris Chapelle de l’hôtel de Paris Moulins Allier Chapelle de l’hôtel de Paris 21 rue de Paris

2023-01-25 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-25

Chapelle de l’hôtel de Paris 21 rue de Paris

Moulins

Allier A l’initiative de la loge moulinoise « Lumière et liberté » du droit humain. Conférence débat avec Amande Pichegru. Voyages en mixités, la Franc-maçonnerie du droit humain. +33 4 70 44 00 58 http://www.droithumain-france.org/ Chapelle de l’hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Chapelle de l'hôtel de Paris 21 rue de Paris Ville Moulins lieuville Chapelle de l'hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Conférence-débat : Voyages en mixités Moulins 2023-01-25 was last modified: by Conférence-débat : Voyages en mixités Moulins Moulins 25 janvier 2023 21 rue de Paris Chapelle de l'hôtel de Paris Moulins Allier Allier moulins

Moulins Allier